Guide: Sådan får du mest muligt ud af din løbetræning

Noget af det mest fantastiske ved løb er, at det kan tilpasses alle niveauer. Løb har nemlig positive effekter både psykisk og fysisk, hvad end du spurter 400 meter, lunter 2 kilometer eller løber et halvmaraton.

På samme måde kan løb også tilpasses forskellige ambitionsniveauer. Du kan sagtens bare nyde løbeturen i sig selv uden at have større præstationsmål og stadig opleve dens mange fordele. Men hvis du er mere seriøs omkring dit løb og drømmer om at få det maksimale ud af dine anstrengelser, så er der nogle ting, du bør tænke over, når du trækker i løbeskoene.

Vi har samlet tre af dem her.

1. Variér dit løb

Når du løbetræner med en ambition om at forbedre dig og effektivisere dit løb, er det en god idé både at træne dig selv i at løbe langt og i at løbe hurtigt. Løb for eksempel i intervaller et par gange om ugen for at træne din krop i at løbe i et højt tempo, og brug dine andre løbepas på de længere distancer, hvad end det er 5 kilometer eller 20 kilometer.

En god måde at holde øje med, om du forbedrer dig, er ved at tracke dine løbetider på et aktivitetsur.