#2: Forbered dig inden turen

Hvis du ved, at du lækker under træning, er der nogle ting, du kan gøre, inden du tager afsted. Du bør for eksempel tisse af inden. Det er også en god idé ikke at drikke så meget op til en træning, så din blære bliver fyldt. Det er dog stadig vigtigt, at du drikker vand lige før, under og efter træning, så du ikke bliver dehydreret. Der går nemlig noget tid, inden væsken når til blæren, så du kan trygt drikke vand lige inden, at du løber.

Har du en overaktiv blære, hvor du skal tisse oftere end 4-8 gange om dagen og har et ofte pludseligt behov for at tømme blæren, bør du generelt reducere dit indtag af drikkevarer, som indeholder koffein, såsom kaffe og energidrikke.

Du kan desuden prøve at planlægge din træning efter dine tissevaner, sådan at hvis du ved, at du normalt har brug for at tisse lige efter frokosttid, kan du undgå at løbe på det tidspunkt. Prøv dig frem og se, hvad der fungerer.