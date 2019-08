Frederikke og Lotte går fra Viborg til Rom - og bliver bedre mennesker på vejen

Hærvejen fører til Rom

Nogle år senere fik Frederikke lyst til at gå ad Hærvejen, og hun fik lokket veninden Lotte med.

”Vi havde lige mistet en veninde til kræft, og vi havde begge to behov for at få ’gennemtræk på første’, som jeg kalder det. Så vi gik fra Viborg til Jelling. Første tur var noget helt specielt, for vi anede ikke, hvad vi gik ind til, eller hvor meget vi kunne klare. Det var ret emotionelt for os begge to, men Lotte blev også hooked på at vandre.”

De blev faktisk så begejstrede, at de et år senere fortsatte, hvor de i første omgang slap ruten, og vandrede længere sydpå. Det gjorde de også året efter. Og pludselig nåede de grænsen til Tyskland. Undervejs besluttede de sig for, at de hellere måtte sætte et mål. Valget faldt på Rom, som de efter planen skal ramme senest i år 2040.

”Der bliver jeg 70, så vi skal gerne være nået derned inden. Vi har en stående joke om, at vi tager mændene med, når vi kommer til Alperne. Til den tid er vores børn så store, at vi godt kan lade dem blive derhjemme alene,” siger Frederikke.