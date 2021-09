5 gode idéer til, hvordan du får nye og inspirerende vandreoplevelser

I anledningen af at vi nærmer os det store vandre-arrangement ' Vandringsweekenden ' i oktober, får du her fem tips til at skabe spændende, nye oplevelser.

Selvom der er mange gode helbredsmæssige grunde til fortsat at traske løs, kan det dog være svært at blive ved med at holde motivationen oppe, når hverdagen rammer og temperaturen daler – særligt hvis du aldrig fornyer dine ture.

Da landet – og fitnesscentrene – lukkede ned på grund af corona, fik danskerne virkelig øjnene op for at vandre i den danske natur. Faktisk viste en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i 2020, at lange gå- og vandreture hurtigt var blevet en folkesport.

1. Tilmeld dig vandre-arrangementer med andre

Hvis du er træt af at se det samme eller at vandre alene, er det oplagt at tilmelde dig et vandre-arrangement. Ligesom løbere tilmelder sig forskellige løb for at holde sig motiverede, kan du gøre brug af de mange tilbud om fællesvandringer, som findes rundt omkring i landet.

For eksempel afholdes der masser af arrangementer i smukke, danske naturomgivelser – heriblandt Vandringsweekenden, som foregår d. 1.-3. oktober 2021 i Rebild. Her er der 30 forskellige guidede ture arrangeret af RebildPorten igennem eventyrlige skovområder, hvor du selv vælger, om du vil nøjes med at deltage ved en eller flere vandreture. Du kan se programmet til weekenden og tilmelde dig her. Om lørdagen kan du for eksempel opleve et outdoor marked med temaet: outdoor, vandring, lokale smagsoplevelser og friliv.