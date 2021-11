7 sjove julegaver til din aktive og træningsglade ven

Kender du en, som er glad for løb, cykling eller triatlon? Her er fede og udfordrende events og oplevelser, du kan glæde dem med under træet!

Har du en god ven eller et familiemedlem, som er vild med sport og aktivitet? Nu hvor julen nærmer sig, er det oplagt at forære dem en gave, der matcher deres interesse og passion, og som måske endda kan udfordre dem. Det er både en personlig gave og noget, som kan give uforglemmelige oplevelser – måske i selskab med dig? Her er syv gode julegaveidéer til træningsglade mennesker – afhængigt af hvilken sport, de brænder for (og hvor meget du tør at presse dem).

1. Et startnummer til et sjovt motionsløb Det er ekstremt motiverende for mange løbere at have noget at træne op til. Desuden kan et motionsløb fyldt med glade motionister være en fed oplevelse, de altid vil huske. Så overrask din løbeglade ven eller veninde med et startnummer – dog selvfølgelig med en realistisk distance, der matcher dem og deres form (eller ønskede løbeform!). Et fedt løb i 2022 med en realistisk tidshorisont i forhold til at træne op er Rebildløbet 2022, der afholdes lørdag d. 11. juni. Her er der både korte og lange distancer, som alle finder sted i de smukkeste omgivelser i Rold Skov. Er du på udkig efter en gave til en mere hardcore løber, afholdes der lørdag d. 25. juni et otte timers trailløb i Rebild Bakker.

2. En tilmelding til mountainbike-ræs Er den aktive gavemodtager stor tilhænger af at køre mountainbike, findes der flere sjove løb, hvor vedkommende kan udleve sin passion og få fart under dækkene i flotte naturomgivelser. Glæd MTB-tilhængeren med en billet til Rold Skov MTB-Marathon, der skydes i gang lørdag d. 21. maj 2022, og som afvikles i (hvad der siges at være) Danmarks måske fedeste MTB-terræn. Løbet er på to ruter – en lang på cirka 75 km med 1250 højdemeter og en kort på cirka 45 km med 800 højdemeter. Et andet event, MTB-rytteren kan glædes med, er Danmarks største motionscykelløb, DGI Hærvejsløbet, som afholdes d. 25. juni 2022, og som nu har fået en gravelrute, hvor både gravelcykler og mountainbikes kan være med.

3. En session med en personlig træner Kender du en træningsentusiast, som elsker at blive udfordret, lære nye ting og udvikle sig? Så vil de formentlig elske en tur hos en professionel træner, som kan lære dem nye, smarte teknikker og køre dem igennem et par knaldhårde træningspas. Der findes mange dygtige trænere, som tilbyder et par sessioner eller et klippekort, du kan finde på internettet eller blive anbefalet af bekendte. Du kan for eksempel få et træningsforløb med fokus på løb hos løbetosset.dk. Dét er en gave, som virkelig kan give værdi og motivation – og som en trænings-elsker vil blive superglad for – både når gaven åbnes, og når træningen indløses!

4. En triatlon-udfordring til den ekstremt træningsglade En ultimativ challenge til den benhårde atlet er at gennemføre en Ironman! Så hvis du kender én, som kunne være hooked på at tilegne sig titlen, men som mangler det sidste skub, ville en tilmelding til en Ironman være en oplagt mulighed at give i julegave. Personen vil få sig en vild oplevelse, som sent vil glemmes – og som vedkommende kan takke dig for. Er der tale om en ven, som ikke er til den lange distance, findes der andre triatlon-events, hvor de kan få én på opleveren. Overvej en billet til Tri ved Søen 2022 i Nordjylland, der foregår i weekenden d. 28.-29. maj, hvor der tilbydes triatlon og duatlon for både nye og erfarne atleter.

5. Et yoga-medlemskab – eller en udfordring til at prøve noget nyt Mange sportsfolk har sommetider en tendens til at glemme én ting: udstrækning. Selvom yoga de seneste mange år har vundet indpas, er der stadig aktive folk, der ikke får husket at pleje deres smidighed. Derfor kunne det være oplagt at give et tilskud til et yoga-medlemskab, som modtageren vil kunne få gavn af mange måneder frem både i krop og i sind. Måske det er noget, I kunne gå til sammen for at få mere kvalitetstid? Befinder du dig i Nordjylland, kan du også melde jer til spændende yoga-events hos Out There. Tror du ikke, at modtageren ville blive vild med yoga, kan du tænke over, om der er andre aktiviteter, som de ville falde pladask for. Ville et padelbat under træet måske kunne skabe glæde – eller hvad med et par boksehandsker, hvor de kunne få øjnene op for en ny sportsgren?

6. Et startnummer til et landevejscykelløb En oplevelsesgave til cykelrytteren ville selvfølgelig være et startnummer til et udfordrende løb. Her kan gavemodtageren konkurrere og hygge sig med andre, som er lige så passionerede som dem, de kan have noget at se frem og de kan score en sjov cykel-oplevelse. Og så kan du jo enten hoppe med på cyklen eller love, at du vil heppe som en gal på sidelinjen. Køb en billet til motionscykelløbet Rundt om Rold, der afholdes d. 10. april 2022. Løbet foregår i et enormt idyllisk landskab i og omkring Rebild Bakker og Rold Skov. Du kan tilmelde din ven eller veninde i kategorierne 55 kilometer, 110 kilometer og 110 kilometers holdkonkurrence.

7. En tilmelding til et sjovt virtuelt event Efter corona er virtuelle trænings-events blevet det nye sort. Det kræver nemlig ikke, at du skal møde op et særligt sted – men du er stadig forpligtet til at deltage i og fuldføre et event, hvor du ved, at en masse andre træningsentusiaster også deltager. Og du får ofte også en medalje og alt det andet sjove med, så du stadig har følelsen af at have gennemført noget. Hvis du vil finde et virtuelt event til din ven eller veninde, er der begivenheder inden for løb, cykling og vandring på sportsuniverse.dk. Her får de en pakke med et rigtigt startnummer, sikkerhedsnåle og et diplom.