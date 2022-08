4 grunde til, at du skal melde dig ind i et løbefællesskab

Er det aldrig rigtig lykkedes dig at blive inkarneret løber? Eller mangler du ny inspiration til, hvordan du når næste niveau? Så kan et løbefællesskab meget vel være lige noget for dig! Se bare disse fire måder, det kan gavne din træning på – endda kvit og frit!

1. Kom godt fra start

Løb er en af de mest enkle træningsformer. Og så alligevel ikke, for mange ender med at parkere skoene igen efter få uger – ofte på grund af skader, en lidt for ivrig start eller manglende motivation. Er du ny løber, eller skal du i gang efter en pause, er det med andre ord en god idé at have en plan for, hvordan du kommer godt ud af startfelterne.

Når du melder dig ind i det nye løbefællesskab ‘Saucony Run Club’, får du adgang til en række online træningsprogrammer, som kan hjælpe dig med lige præcis det. Start for eksempel ud med deres 8-ugers “kom i gang-program”, hvor fokus er på at øge kroppens tolerance for løb gennem en blanding af løb, gang og styrkeøvelser.

Tip: Skoene, du løber i, kan have stor betydning for din løbeglæde. Sørg for at vælge et par, der ikke bare ser cool ud, men også passer til din vægt og måde at løbe på. Du kan læse mere om forskellige løbesko på saucony.dk