1. Lidt træning er bedre end ingen

“Når det kommer til træning, så er det vigtigt, at man er realistisk. Det er fint at begynde at træne to gange om ugen i stedet for at lave den klassiske fejl og tro, at det SKAL være fem gange om ugen for at batte noget. Kig på dit skema, og find mulighederne. Måske kan du stå op 40 minutter før resten af familien og træne i 20 minutter, og så er der stadig 20 minutter til at nå et bad, inden der kommer liv i huset. Det er rigtigt godt at komme i gang med noget træning derhjemme, bare en halv time er godt, og lidt træning er bedre end ingen. Jeg håber, at alle vil give sig selv den prioritering – og så måske nøjes med et enkelt afsnit på Netflix i stedet for to.”