8 specielle tegn: Vidste du, at dette kan skyldes for lidt søvn?

Søvn er vigtigt. Det ved vi. Alligevel er vi mange, der har en tendens til lige at se et ekstra afsnit af yndlingsserien eller stå op en time før for at nå det, vi skal, selv om vi ikke har fået de 7-8 timers søvn. Og føler du, at du kan komme igennem dagen uden for meget træthed, fortæller du måske dig selv, at du sagtens kan køre på mindre søvn.

Men din krop er en værre sladrehank, når det kommer til, om du får nok søvn. Så døjer du med forkølelse, er din sukkertrang lidt for stor, eller er dine muskler trættere, end de plejer? Det kan være din krop, der prøver at fortælle dig, at du skal blive bedre til at prioritere din søvn. Her er 8 specielle tegn, du skal være opmærksom på.