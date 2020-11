Silkes 2 tips til dig, der gerne vil prøve kollagenprodukter

1. Vil du prøve et produkt med kollagen, så undersøg, hvor meget af produktet der består af kollagen. Jeg ville altid tage det rene produkt for at slippe for fyldstoffer og allergi-gener og så tilføje de vitaminer, jeg har brug for. Jeg tager mit kollagenpulver i et glas vand hver morgen, og så tilføjer jeg en brusetablet med C-vitamin.

2. Inden du går i gang at teste et produkt, så tag et billede af dig selv. Tag så et nyt igen efter 8-12 uger, så du tydeligt kan se, hvad der er sket.