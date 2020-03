Silke Grane: Dette hemmelige våben giver mig smuk hud

Huden mister modstandskraft med alderen

Allerede i 30 årsalderen begynder kollagenniveauet i huden at falde. Det betyder, at huden bliver mindre spændstig samtidig med at den mister noget af sin modstandskraft, hvilket giver rynker.

”Det er især kvinder fra omkring 40 år og opefter, som virkelig vil have glæde af det, fordi man i den alder ikke producerer så meget kollagen mere. Er du yngre (fra 25 år og op), kan du også sagtens tage det for at forebygge rynkerne og holde kollagenniveauet i huden oppe,” uddyber Silke Grane.

Ved at indtage kollagenpulver, kan man øge hudens elasticitet og dermed mindske rynker og linjer i huden. Det kan både bruges til at reparere huden i en senere alder og til at forebygge, inden man fylder 30 år.