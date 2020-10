Line Baun: “Min krop er mit hylster, der skal holde hele vejen til kisten"

Hvad betyder skønhed for dig, og hvad gør du for at føle dig smuk?

"Skønhed for mig er glimtet i øjet og en sund og fast hud med glød. Jeg sørger for at spise nogenlunde sundt og have faste rutiner i min hverdag. Jeg starter dagen med kollagenpulver fra Oslo Skin Lab, et glas med friskpresset citronsaft og vand, og så har jeg gode rutiner for min ansigtspleje morgen og aften."