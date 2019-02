Line Baun Danielsen har testet kollagenpulver: Læs hendes dom her

Lines dom: "Jeg kommer til at fortsætte længe endnu!"

Line har været enormt overrasket over produktet: "Det er den nemmeste rynkekur, jeg nogensinde har prøvet. Og hvis ikke jeg havde haft en hudsygdom, var resultatet blevet endnu bedre." Hun har specielt været glad for, hvor nemt og overskueligt det har været med de små pulverpakker. Hun har nemlig testet andre pulvertyper, som klumpede og ikke kunne røres ud. Det har også været vigtigt for hende, at produktet hverken indeholder tilsætningsstoffer eller kalorier, og at det har dokumenteret effekt.

Hendes dom er tydelig: "Jeg elsker, når ting er nemme og overskuelige, og det er det her. Ingen fedtede cremer eller besværlige ritualer. Men det bedste er altså: Det virker! Det styrker og genopbygger huden, så den bliver mere ensartet – og rynkerne dermed bliver mindre dybe. Det vigtige for mig er, at det her er en helt naturlig måde at gøre noget godt for sin hud på. Jeg kommer til at fortsætte med at tage The Solution længe endnu!"