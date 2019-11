Line Baun Danielsen: “Dét, jeg efterstræber, er det skønne liv på den lange bane”

Har du dage hvor du ikke gider at træne?

"Jeg synes som regel, at det er sjovt at træne, men jeg har også dage, hvor det er svært at komme afsted. Så siger jeg til mig selv: “Det er noget, jeg skal”. Og når jeg så er igennem træningen, er det fantastisk, og så klapper jeg mig selv på skulderen. Det er jo en prioritering og en beslutning. Generelt er det også bedst for mig, når jeg får det gjort om morgenen, for om eftermiddagen er man træt, og der er det mere lokkende bare at tage hjem på sofaen og drikke et glas vin."