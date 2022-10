Smuk hud starter med en god rens, så det første og vigtigste trin i din fire trins-rutine er at rense huden grundigt. Cleansing Balm fra Dr. Hauschka er det perfekte rensemiddel til enhver hudtype, og du kan bruge den både morgen og aften. Produktet har en mild formel med blandt andet kridt, birk og abrikos, der effektivt fjerner makeup og urenheder og hjælper med at bevare din huds naturlige fugtbalance.

Trin 3: Få en strålende frisk glød

Vil du gerne bevare din huds solkyssede look fra i sommer, er Translucent Bronzing Tint ideel. Du kan enten blande et par dråber i din dagcreme eller påføre den flydende bronzer, efter du har fugtet huden. Produktet indeholder blandt andet olivenolie og nærende udtræk fra rundbælg og troldnød, der får det til at smelte sammen med hudens teint for en flot og naturlig hudtone.