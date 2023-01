4 gode (og simple!) vaner, der redder dig fra vintersløvheden

Mange af os kender følelsen af træthed og minus på overskudskontoen, når kalenderen siger vinter. Særligt årets første måneder, hvor julehyggen er forbi, og forårets lys og lunere temperaturer stadig føles langt væk, kan være hårde at komme igennem. Heldigvis er der dog ting, du selv kan gøre i hverdagen, for at skrue lidt på både dit humør og dit velvære – og det behøver nødvendigvis at være omstændigt eller uoverskueligt. Sammen med Oslo Skin Lab giver vi her inspiration til fire gode og selvkærlige vaner, som du med fordel kan tænke ind i dit daglige program.

1. Sug dagslyset til dig Mørkt når du står op, og mørkt når du har fri … Lyder det bekendt? I nogle perioder af vinteren er dagene så korte, at vi ikke rigtig får fornøjelse af dagslyset – og det er en skam, for lige præcis lys har større betydning for dit velvære, end du måske tror. Blandt andet er det med til at stabilisere din døgnrytme, give mere energi og få niveauet af serotonin, også kaldet “lykkehormoner”, i din hjerne til at stige. Sørg derfor for at komme udenfor et par gange i løbet af dagen, gerne en halv til en halv time. Det kan for eksempel være en gåtur rundt om blokken i din kaffepause, eller du kan lave formiddagsmødet med din kollega om til en walk and talk.

2. Vær (ekstra) god ved dig selv Det er nemt at finde ulemper ved de mange timers indetid, som vinterhalvåret ofte fører med sig. Men hvorfor ikke tage ja-hatten på og veksle dem til noget positivt? Ovenpå en hektisk december er januar og februar det helt rigtige tidspunkt at skrue ned for stress og op for selvomsorgen – udenpå og indeni. Måske er der nye, sunde opskrifter, du vil prøve af i køkkenet? En inspirerende bog, du længe har haft lyst til at fordybe dig i? Eller måske trænger din daglige plejerutine til en upgrade? Med kollagenpulveret The Solution™ tager det kun et minuts tid af din dag at forkæle huden med et ekstra skud omsorg. Det smagsløse pulver kan røres i morgenkaffen eller en skål yoghurt og bidrager over tid til at øge elasticiteten i din hud og reducere linjer, rynker og appelsinhud. En nem rutine, der både kan ses og mærkes! Faktisk er The Solution™ blevet så populært, at produktet netop har vundet Costumes læserpris for 3. gang i træk.

Hvorfor bruge kollagenpulver? I takt med at vi bliver ældre, falder vores naturlige kollagenniveau i kroppen, og det er blandt andet derfor, at huden mister sin spændstighed og ændrer struktur. Ved at tage en daglig dosis af kollagenpulveret The Solution™ giver du din hud en hjælpende hånd indefra. Kollagentilskuddet bidrager til øget spændstighed, glattere hud med færre linjer og rynker og mindre appelsinhud på områder som baller, mave og lår.

3. Bevæg dig I årets kolde måneder trækker løbeskoene måske ikke helt lige så meget, som de plejer. Det er selvfølgelig okay, men sætter du løbeturene på pause, er det en god idé at erstatte dem med en anden motionsform så længe. Udover at være godt for dit generelle velvære udløser fysisk aktivitet nemlig nogle af de samme lykkehormoner i hjernen som daglys – så det er bare med at komme afsted. Hvis vintersløvheden har sat sit spor på motivationen, kan du eventuelt teame up med en god træningsmakker eller melde dig til en holdsport. Det gør den ugentlige træning lidt sjovere, og så er det samtidig en fordel med faste aftaler i kalenderen.

4. Find smilet frem Det lyder måske lidt skørt, men faktisk er det netop, når du ikke har lyst til at smile, at det er vigtigt, at du gør det. Forskning viser nemlig, at et smil automatisk aktiverer de steder i hjernen, som gør dig gladere. Har du en dårlig dag, kan du altså i teorien gøre den lidt bedre bare ved at trække op i mundvigene. Øv dig for eksempel i at smøre et smil på fra morgenstunden på de dage, hvor det er ekstra svært at komme ud fra den varme dyne. Hvem ved – måske det bliver startskuddet til en skøn dag?