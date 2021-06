3 gode grunde til at give din hud kollagen (særligt efter du er fyldt 30)

Hvis du er omkring eller har passeret de 30 år, er du måske begyndt at tænke over, hvordan du passer bedst på din hud, så den kan holdes i topform mange år frem. For hvordan giver du din hud de bedste betingelser udover at spise sundt og træne? Du har sikkert allerede hørt om kollagen (om ikke andet gennem en influencer). Men ved du egentlig, hvad den populære ingrediens kan, og hvorfor kendte personer som Lisbeth Østergaard og Christiane Schaumburg-Müller sværger til den i pulverform? Her får du tre grunde til, hvorfor kollagen er ret smart, hvis du drømmer om smuk hud.

1. Du plejer og styrker din hud overalt helt naturligt Kort fortalt er kollagen en vigtig byggesten, når det kommer til hud, led, hår, sener og knogler. Desværre sker der dét, at vores egen kollagenproduktion falder drastisk – faktisk med hele 1-2 % om året fra 25-30 års-alderen. Derfor er det smart at kunne give huden dét, som den helt naturligt mister, efter du har passeret de 30 år – og på den måde både behandle og forebygge rynker og appelsinhud. Det særlige ved at indtage kollagenpulver er, at du plejer huden "indefra" og dermed vil kunne mærke en forskel over det hele som fx i ansigtet, på halsen, lår, baller og så videre, hvor huden måske ikke er så jævn, som den før har været. Kollagen findes i øvrigt naturligt i vores kost, hvorfor kroppen kender det i forvejen, og det ikke anses som problematisk at tage det som tilskud.

2. Det tager 1 minut af din morgen Der findes mange skønhedstrends, som helt sikkert kan gøre noget godt for huden – hvis du altså har tiden. Nogle rutiner er nemlig så lange og uoverskuelige, at det ender med, at vi ikke får det gjort. Og der er det altså bare federe at bruge den ekstra tid oveni din træning, end det er at bruge tiden på skønhedsrutiner i eller efter badet bagefter ... Her er det smarte ved kollagenpulver, at du bruger omkring 1 minut af din morgen på at gøre noget godt for din hud og dig selv. Du blander det bare op i et glas vand, en kop kaffe eller i din yoghurt, som du alligevel skal indtage. Uanset om du har en morgentræning eller et travlt program, er det derfor en skønhedsrutine, som kan nås og overskues af de fleste.

Bonustip: Test det af med før/efter-billeder Det er meget individuelt, hvornår du vil kunne se effekten af kollagen. De fleste mærker en effekt efter cirka fire måneder, men det varierer fra person til person, så derfor kræver det lidt tålmodighed. Det er dog også svært at se små ændringer fra dag til dag, så derfor er det en god idé at tage billeder, inden du starter med at indtage kollagen, så du hele tiden har noget konkret at sammenligne med.

3. Du kan opleve en forskel mange år frem Der findes en del hudplejeprodukter med en snæver målgruppe. Måske egner de sig kun til kvinder i en vis aldersgruppe eller med en bestemt hudtype. Her har kollagen den fordel, at det kan gavne alle i stort set alle aldre. Som udgangspunkt anbefales det til alle fra slut 20’erne, hvor det naturlige kollagenniveau i huden begynder at falde, og helt op til kvinder over 60 år. Derudover kan effekten fortsætte på længere sigt. For eksempel er skønhedsekspert og beautyblogger Silke Grane blevet ved med at opleve en effekt efter et år med The Solution.