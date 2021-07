Sådan skal du drikke, når du træner i sommervarmen

Husker du at få drukket nok vand? Her er fire vigtige råd og huskeregler, som sikrer, at du er hydreret og klar, når du giver den gas under solens stråler.

Det er skønt, at de høje temperaturer endelig er kommet. Det betyder dog også, at løbeturene kan blive ekstremt varme og hårde, og at fitnesscentret sommetider føles som en sauna. Hvis du er en af dem, som stadig får knoklet på selv i +20 grader, er det enormt vigtigt med en god væskestrategi, så du hverken dehydrerer eller oplever en ringere præstation. Her får du fire vigtige råd til, hvordan du bør drikke, når du træner om sommeren.

1. Drik tilstrækkeligt med vand inden din træning Inden du skal træne og bruge en masse energi, er det vigtigt, at du drikker tilstrækkeligt med væske, så din krop er i væskebalance. Det er selvfølgelig individuelt, hvor meget væske vi hver især har brug for, men skal du igennem et hårdt træningspas, er det en god idé at drikke omkring 1-1,5 liter vand tre timer før. Så har nyrerne nemlig også tid til at regulere væsken i kroppen. Desværre er der mange, som faktisk drikker for meget vand inden, at de løber eller styrketræner. Kroppen kan maksimalt optage 1,2 liter væske i timen, og du bør altså ikke bare bælle vand helt uhæmmet, da det kan give ubehag i maven og mange toiletbesøg. Er du i tvivl om, hvorvidt du har drukket nok, giver farven på din urin dig et godt pejlemærke. Er den klar eller lysegul, er væskebalancen fin.

2. Tag en drikkedunk med dig – og overvej fordelene ved vand fra hanen En enkel måde, som gør det lettere at få drukket en masse væske i løbet af dagen, er at have en drikkedunk med dig alle vegne, som du løbende kan fylde op.

3. Lad en app minde dig om at drikke vand Hvis du er en af dem, som simpelthen bare glemmer at få drukket tilstrækkeligt vand i løbet af dagen, kan det være en oplagt idé at få en app til at hjælpe dig. Der findes nemlig flere apps til både smartphone og computer, som kan holde øje med dit væskeindtag og minde dig om at drikke vand. Se, det er jo en smart reminder. Hvis din reminder nemlig først kommer ved, at du føler dig tørstig, er det et tegn på, at du allerede mangler væske, så det skal vi undgå!

4. Spice dit vand op, så du får drukket mere Hvis du synes, at almindelig vand smager kedeligt, så du måske ikke får drukket nok i løbet af dagen, er det en god idé at spice det op. Et godt alternativ til sukkerholdige drikke er helt almindeligt danskvand. Det glider ofte lettere ned, når der tilsættes lækre bobler. Med direkte adgang til lækker danskvand, måske tilsat et par bær, limeskiver eller knuste mynteblade, er det pludselig nemmere at få indtaget nok.

