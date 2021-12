Lisbeth Østergaard: Sådan holder jeg mig fit og skøn i den søde juletid

Juletiden er ofte fyldt med søde sager, lækre kager og skøn mad – og det skal der selvfølgelig være plads til. Men derfor behøver du ikke gå i stå med din træning, din hudpleje eller at indtage grøntsager, ifølge Lisbeth Østergaard. Vi har talt med den topseje og træningsglade tv-vært, som giver sine bedste tips til en hyggelig juletid med bevægelse, velvære og nemmere hudplejerutiner. For det er netop vigtigt at passe på og forkæle dig selv i en måned med meget mad, mange arrangementer og minusgrader.

Om at forkæle kroppen i juletiden

Hvordan finder du tid til at træne? "Først og fremmest husker jeg mig selv på, at alt træning er bedre end ingen træning. Selvom det kun bliver til 30 minutter, er det absolut bedre end at ligge på sofaen. Og så bruger jeg transport som motion. Ofte går jeg til ting eller står af metroen et stop for tidligt for at gå resten af vejen."

Hvad er dit bedste tip til stadig at få rørt sig i juletiden, hvor det er koldt og mørkt? "Gør motion til en leg. Træning behøver ikke at foregå i et fitnesscenter med træningstøj, store spejle og tunge vægte. Tag ungerne med i haven og leg fangeleg. Lav sjippekonkurrence med børnene eller lav squats og burpees, mens de leger. Og det der med at "det er koldt og mørkt", det er ikke en undskyldning. Det er netop her, at vi har allermest brug for ny energi til hjernen. Husk på: Du fortryder aldrig en træning."

Hvordan kan man holde en god balance i forhold til julemaden – og stadig få sine grøntsager? "Du skal netop huske på balancen. Det er ok, at der er lidt flere arrangementer med godter i julen, men lige præcis derfor er det godt at holde lidt igen på de dage, hvor der ikke er arrangementer. Netop så der er plads til alt det søde og fede. Et god tip er at indtage en daglig smoothie med masser af grøntsager. Det er nemlig en meget nem måde at komme i mål med de 600 gram grønt om dagen på."

Om at forkæle huden i juletiden

Hvordan passer du på din hud i december? "Jeg passer på min hud på flere måder gennem julen og i den kolde tid. Jeg bruger lidt ekstra tid på mine hudplejerutiner, og så husker jeg mine vitaminer og mit kollagenpulver. Sukker gør ikke noget godt for vores hud, så jeg forsøger at passe på, så godt jeg kan, uden at hverdagen mister kvalitet eller bliver kedelig."

Hvorfor er kollagenpulver smart at tage i juletiden? "Fordi vi skal passe på vores hud hele året rundt. Om sommeren skal vi beskytte os mod solens stærke stråler, og om vinteren bider både kulden og alt julemaden og godterne. Huden bliver påvirket af alt, vi spiser, og vil vi stråle, skal vi hjælpe den på vej. Derfor tager jeg kollagenpulver fra Oslo Skin Lab året rundt; det er nemlig altid godt at give huden en kærlig hånd indefra."

Lisbeths 3 yndlings-hudplejerutiner om vinteren Ansigtsmasker: Dem bruger jeg lidt flere af her i den kolde tid. Det er som om, at min hud kræver lidt ekstra her om vinteren, og fugtmasker er altid en god idé. Af og til sover jeg med dem på og bruger dem i stedet for en natcreme. Kollagenpulver: HVER DAG. Heldigvis er det ikke svært for mig at huske, for det ligger efterhånden så dybt i mine rutiner, at jeg tror, at jeg kan lave min morgenkaffe i søvne og stadig huske mit kollagenpulver. Makeup-fri dage: I december er der altid flere fester og arrangementer, hvor man måske giver den ekstra gas med "krudt" i hovedet. Derfor tager jeg ofte makeup-fri dage, hvor jeg kun fugter med serum og creme eller en olie. Det er næsten som om, at jeg kan høre, at mit ansigt takker mig. Og så har en god selvbruner på den vinterblege hud altså heller aldrig gjort noget dumt. Du kommer til at se en tand mere frisk ud, og din glød stråler igennem.

Hvordan passer du på dig selv og får energi i julen? "En tur i bølgen blå er altså at foretrække. Vinterbadning er blevet voldsomt populært, men jeg har været i gang i nogle år. Jeg håber på en vinter, hvor vi skal ud og hugge hul i isen eller kan få lov til at svømme i grødis. Det er det bedste og er en god måde at cleare hjernen på. Det giver mig ro, overskud og energi."