Lisbeth Østergaard: Sådan får jeg trænet og passet på mig selv under corona

Har du et godt tip til andre, som kan mærke nedlukningen på formen eller vægten?

"Jeg ved godt, at det kan være skidehårdt at spise sundt og træne – specielt under corona. Jeg forstår godt, at man hellere spiser en bakke flødeboller, når man keder sig. Men nogle gange er du nødt til at se tingene på den lange bane. Nothing changes, if nothing changes. Du må selv gøre en aktiv indsats, før der sker noget.

Træneren Henrik Duer spurgte engang en klient i et tv-program, som påstod, at hun ikke kunne tabe sig: Hvis jeg gav dig en million for hvert kilo, du tabte, kunne du så tabe dig? Svaret var pludselig JA. Det handler ofte om motivation og om at få hanket op i sig selv."