Når du ser billeder af den velkendte journalist, er det svært at tro, at hun til december fylder 60 år. Line Baun har endda haft et liv med knald på – både som professionel ishockey-spiller i sin ungdom og med en karriere, der blandt andet tæller 28 år i tv-branchen, inden hun i 2016 blev ramt af stress. Alligevel stråler hendes krop og hud af styrke og sundhed. Men hvordan er det muligt at have så stærk en form og hud som 59-årig med et travlt skema? Vi har fået lov til at stille den seje kvinde seks spørgsmål om træningsmotivation og udstråling – og om det egentlig er at "snyde", når hun får hjælp fra blandt andet kollagenpulver.

1. Hvordan får man så stærk en krop som dig, når man samtidig har et travlt skema? “Det gør man ved at prioritere sin træning. Jeg har trænet hele mit liv og har derfor lettere ved at holde mine muskler ved lige. Men det vigtigste er, at jeg er bevidst om, at en stærk krop ikke kommer af sig selv – men at det kræver tid, flid og indsats. Jeg træner altid om morgenen, for så er det overstået, og jeg kan starte dagen fuld af energi. Jeg træner to gange om ugen – og på en god uge tre gange. Siden corona har jeg trænet hjemme, og jeg træner live på Instagram med de af mine følgere, som vil være med. Det er et commitment for mig, som gør, at jeg får trænet!”

2. Har du et godt tip til at komme ind i en god træningsrytme igen, hvis man har mistet motivationen? "Jeg oplever, at mange har mistet motivationen under corona. Mit bedste råd til dig er: Gør det og kom i gang – det kommer tifold tilbage i glæde, motivation og energi. Klap dig selv på skulderen, hver gang du har trænet eller gjort noget andet godt for dig selv. Husk på, at du træner for dig selv, din krop og dit velvære."

3. Er der en særlig træningsform, du vil anbefale til kvinder 50+? "Der sker mange ting i kvindekroppen, når vi rammer overgangsalderen omkring de 50 år. Musklerne skrumper, venerne bliver stive, og der sker en afkalkning af knoglerne. Den rigtige træning kan hjælpe rigtig meget på det. Jeg plejer at kalde min træningsform for muskel-, knogle- og hjertekar-forkælelse! Styrketræning er godt for mine muskler – og her laver jeg ting som squat, dødløft, lunges, maveøvelser, push-ups og kettlebell swings. Mine knogler elsker sjip, jumpsquat, burpees og boksning. Og så har mit hjerte brug for pulstræning såsom løb på trappen, intervaltræning, roning eller cykling. Desuden varmer jeg altid kroppen op med kosteskaft-øvelser for at vedligeholde smidigheden."

4. Hvordan holder du din hud stærk og smidig i en travl hverdag? "Jeg starter altid mine morgener med et glas friskpresset citronsaft blandet op med vand. Til morgenmad spiser jeg sundt og varieret, og så er mit kollagenpulver fra Oslo Skin Lab en fast del af min morgenrutine. Enten drikker jeg det i et glas juice eller i vand. Jeg gør det HVER eneste dag – også når jeg er afsted på rejser, hvor jeg pakker det med i min kuffert. Jeg tager det hver dag, fordi det holder min hud glat og holder de fine linjer lidt i skak. Og i stedet for at have en grå og trist hud, har jeg fået en hud med masser af glød og en pæn struktur."

Om det populære kollagenpulver, som Line omtaler The Solution™ fra Oslo Skin Lab, som Line og mange andre kendte personligheder tager hver morgen, er hydrolyseret kollagenpulver med dokumenteret effekt, der bidrager til at øge hudens elasticitet og behandle og forebygge rynker og appelsinhud. Fra omkring 30 års-alderen falder kroppens naturlige dannelse af kollagen nemlig, og det er blandt andet derfor, at vi får rynker.

5. Synes du slet ikke, at det er “snyd” at tage kollagenpulver? "Kollagenpulver er alt andet end snyd! Det er et 100 procent naturligt produkt, så for mig er det helt uskyldigt og naturligt at hjælpe kroppen dér, hvor den ikke selv kan mere. For man ved, at vi mister mere og mere kollagen, jo ældre vi bliver."

6. Hvordan tror du, at du har opnået sådan en sund udstråling? "Mest ved at være glad og positiv. Og når man er det, er det lettere at gøre de gode ting for sig selv. Se glæden i de små ting. Jeg roser mig selv og og forkæler mig selv med dejlig - og for det meste - sund mad. Overordnet set tror jeg, at de tre vigtigste ting, der gør, at jeg har sådan et sundt ydre, er træning, kost og søvn."