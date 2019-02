Fra Michelinmad til streetfood: Spis jer igennem Singapore

Er du fristet af Singapore og alle østatens kulinariske oplevelser, så book et fly og kom afsted! Det er både nemt og bekvemt at rejse til Singapore, og med Singapore Airlines kan du endda udvide dit kulinariske eventyr til også at foregå til og fra destinationen. Det er nemlig flyselskabets målsætning, at et lækkert måltid skal være det lige godt uanset, om du sidder på en Singaporeansk restaurant eller i dit komfortable flysæde højt over jorden. Ombord er der rig mulighed for lækker mad langt over traditionel flystandard, og maden er testet af et smagspanel, så du er sikret optimal smag selv under kabinetryk og høje højder. Flyver du med suits, førsteklasse eller business kan du tilmed bestille din foretrukne gourmetmad til rejsen både til og fra ferien blandt et bredt udvalg af måltider udvalgt af Michelin-kokke med ”Book the Cook”. I Kan flyve direkte fra København til Singapore med det prisvindende flyselskab på bare 12 timer, og fra Oslo og Stockholm med kort mellemlanding.