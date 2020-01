Hjerneforsker: Så meget skal du træne for at styrke din hjerne

Vidste du, at din hjerne er det organ, der påvirkes allermest af motion? Det betyder, at fysisk aktivitet giver dig øget opmærksomhed, bedre hukommelse og endda gør dig mere kreativ. Det skyldes, at motion styrker hjernens håndtering af stress, læring, hukommelse, kreativitet, koncentration og intelligens.

”Når du træner, udskiller du en række kemiske stoffer, og disse stoffer har vist sig at styrke alle dele af vores hjerne. Det betyder, at fysisk træning både vedligeholder hjerneceller og hjernens funktioner, samtidig med at det sørger for dannelse af nye nerveceller,” forklarer den norske hjerneforsker Ole Petter Hjelle, der har skrevet bogen ”Sterk hjerne med aktiv kropp.”

Forskningen er baseret på en forsøg fra slutningen af 90’erne i USA der viste, at den del af hjernen, som udgør hukommelsescentret, voksede hos mus, der frit havde adgang til et motionshjul i deres bur.

”I 00’erne blev det bevist, at det ikke kun er mus, der kan løbe sig til flere nerveceller og bedre hukommelse. Det kan vi mennesker også,” forklarer hjerneforskeren.