7 sunde gevinster ved en aktiv sommerferie

5. Du giver din form et boost

Det kan være hårdt at komme i gang efter en ferie, hvis din krop er gået fra moderat træning til total standby. Så nyd, at du har tiden til at give din form et ekstra boost, uden at have travlt med hverdagens praktiske gøremål. Det giver ekstra energi, både til træning, og når du er hjemme igen.