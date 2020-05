3 gode råd mod ømme muskler og led

1. Din arbejdsstilling kan give dig smerter

En korrekt arbejdsstilling er alfa omega, når du skal undgå ømme muskler og led. Sørg for, at du sidder ordentligt, og at din stol ikke for hård. Vær opmærksom på at din ryg har behov for støtte i løbet af en lang arbejdsdag, og at det derfor kan have stor betydning, hvordan stoleryggen passer til din krop. Det er derudover vigtigt, at højden på det bord, du sidder og arbejder ved, passer til din krop samt den stol, du sidder på.

Højden på bordet er nemt at indstille på arbejdspladsen med et hæve/sænkebord, men kan være en udfordring i hjemmet, hvor spisebordet ikke er fleksibelt og ikke er lavet til, at man skal opholde sig ved det mange timer i træk. Hvis du sidder ved et for lavt eller højt bord, kan du ende med at sidde i en anspændt stilling, hvor skuldrene kommer for højt op, eller du skal løfte din arm uhensigtsmæssigt fra mus til tastatur, når du arbejder på computeren.

Tjek, om din skærm er placeret korrekt. Sidder du og kigger ned i en lille skærm hele dagen, så kan det være en god idé at få en storskærm sat op på hjemmekontoret, så du undgår spændinger i nakke og hals. Derudover kan din mus og dit tastatur også være med til at give spændinger i håndled, underarm og skulder, hvis de ikke er placeret korrekt i forhold til din krop.