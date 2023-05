Dine tarme er så vigtige for dit helbred

I dagligdagen giver de færreste af os tarmene særlig meget opmærksomhed. Det er typisk først, når vi har ondt i maven, forstoppelse eller andre irritationer, at tankerne flyttes mod maveregionen. Men faktisk er det ikke så dumt at se indad – og helt ind i tarmen – den har nemlig en væsentlig større betydning, end du måske lige tror.

Hvad laver tarmene egentlig?

Tarmene er altafgørende for vores fordøjelse og har et vigtigt job at udføre, hver gang du sætter tænderne i en god burger eller en sprød salat. Blandt andet er det i tarmene, at næringsstofferne fra maden går over i blodet, hvor de transporteres ud til de organer, der har brug for dem. Og så påvirkes store dele af dit immunforsvar af tarmene og de bakterier, der lever heri – hvilket jo giver tarmene en betydelig funktion i forhold til dit generelle velbefindende.

Ja tak til bakterier

Tarmen er fyldt med bakterier – og det skal den også være. Det er umuligt at dele bakterier entydigt op i gode og dårlige, men hvis vi skal sætte det hele lidt på spidsen, så gælder det om at have flere af de ”gode” end de ”dårlige” – og de skal gerne være rigt sammensat. Akkurat som vi tilstræber høj biodiversitet i naturen, gør den rette bakteriecocktail i vores tarme os mere modstandsdygtige.