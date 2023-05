Anna Thygesen spørger ekspert til råds: Hvad er normalt, når det kommer til underlivet?

Anna Thygesen kan godt komme til at dryppe lidt, hvis hun er meget presset og skal skynde sig fra et møde til et andet. Derudover går mængden af udflåd op og ned i perioder.

Men hvad er det egentlig, der sker i underlivet, når de forskellige former for lækage opstår? Det spørger hun urogynobs-fysioterapeut og sexolog Line Baunsgaard, som arbejder hos Frederiksbjerg Fysioterapi i Aarhus, om her.

Hvad sker der generelt med underlivet i takt med, at man bliver ældre?

Line: Med alderen sker der generelt en række naturlige fysiske og fysiologiske forandringer i underlivet. Særligt omkring overgangsalderen, som hyppigst indtræder i 48-55-årsalderen. Bækkenbundens bindevæv og muskler, som blandt andet støtter underlivsorganerne og har stor betydning for kontinensfunktionen, bliver typisk svagere og mister masse.

I forbindelse med fødsler og stigende alder kan der samtidig optræde nedsynkning af underlivsorganer (livmoder, skede, blære og endetarm) i forskellige grader, som kan give anledning til inkontinens, tyngdefornemmelse i skeden og samlejesmerter.

Desuden sker der et gradvist fald i kønshormonproduktionen. Faldet i østrogen medfører dels at nogle kvinder kan opleve at vaginalslimhinderne bliver tyndere og mere skrøbelige, som kan give anledning til lokal irritation, dels at skedens elasticitet mindskes.

Jeg oplever, at mængden af udflåd varierer over tid. Er det normalt?

Line: Ja, det er helt normalt, at mængden af udflåd varierer over tid og fra kvinde til kvinde, både igennem cyklus og igennem de forskellige livsfaser. Det er også normalt at have udflåd efter overgangsalderen på grund af den manglende hormonproduktion og tørre slimhinder i skeden. Man skal altid reagere og konsultere lægen, hvis udflåddet ændrer sig til at lugte grimt, ændrer farve og udseende, eller hvis mængden øges.