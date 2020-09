7 idéer til en aktiv efterårsferie i Nordvestkystens vilde natur

1. Hop med på surf- og SUP-bølgen

Surf og SUP-bølgen har for alvor taget fart, og det er ikke uden grund. Det er for alle, som elsker at bruge og udfordre sin krop og balanceevne, og som elsker at bruge tid på vandet.

Heldigvis er Nordvestkysten fyldt med supergode surfsteder og har faktisk et af Europas bedste surfspots; Cold Hawaii. På den lange strækning ved Thy finder du hele 31 surfspots, og der udbydes et hav af surfcamps, som du kan hoppe på alene, med venner eller din familie. Der er også gode muligheder for at surfe længere nordpå – nemlig i Løkken, som særligt egner sig til børn og begyndere.