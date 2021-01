1. Husk noget varmt til fødderne

Et er, at det kan være ubehageligt koldt om fødderne at komme op ad det frysende vand, men noget andet er, at det kan være et faresignal, hvis du ikke kan mærke dem efter din dukkert. Husk derfor at have et par gode uldsokker eller varme tøfler med, som du kan hoppe direkte i, når du kommer op fra vandet. Eventuelt også et ekstra håndklæde til at stå på, mens du tørrer dig. Sørg for noget ekstra at varme dig på, og pak en termokande kaffe eller te – det både varmer og giver noget ekstra til oplevelsen.