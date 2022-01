5 sunde (og realistiske) nytårsforsæt, du nemt kan overholde

Et nyt år i kalenderen betyder ofte, at mange sætter nye mål for, hvad de gerne vil opnå. Desværre begår mange den klassiske fejl, at de sætter for ambitiøse mål – som de hurtigt opgiver igen.

Det kan virke grænseoverskridende i starten, men det er en enormt god vane at få rost dig selv og få gentaget, hvad det er, som netop du er sej til. Hjernen husker det! Og så er det så hurtigt overstået hver dag, at du nemt kan overholde det.

Har du før lavet nytårsforsæt i retning af "få mere selvtillid" eller "vær sødere ved dig selv"? Hvis du skal lave et realistisk forsæt, er det vigtigt, at du gør det konkret. Hvad er det helt præcis, du skal gøre og opnå? Hvis det endelige mål er, at du gerne vil behandle dig selv bedre og bygge mere selvtillid op, er det et godt sted at starte, hvis du hver dag bare bruger et par sekunder på at sige noget pænt til og om dig selv.

Et eksempel kunne være at investere i det populære kollagenpulver The Solution™ fra Oslo Skin Lab . At tage kollagenpulver er en rutine, som kendte personer som Line Baun og Lisbeth Østergaard allerede nyder godt af, fordi det kun tager et minuts tid om morgenen at få blandet op i et glas vand eller en kop kaffe – men som over tid bidrager til at reducere og forebygge linjer og rynker i huden.

Endnu en vane, som er nem og overskuelig, men som kan sikre resultater på den lange bane, er at investere i noget ordentligt til din hud. Hvis du har en drøm om, at 2022 skal være året, hvor du plejer din hud mere og får en pænere hud, så undersøg, hvilke små rutiner i hverdagen kan hjælpe dig på sigt. Det er ikke altid optimalt bare at kaste en masse penge efter dyre behandlinger her og nu.

I takt med alderen falder vores naturlige kollagenniveau, og det er blandt andet derfor, huden mister sin elasticitet, og vi får rynker. Fordelene ved at indtage Oslo Skin Labs kollagenpulver The Solution™ er, at det har dokumenteret effekt på følgende:

3. Indtag 3 forskellige grøntsager om dagen

De fleste kender denne sætning: "I år vil jeg gerne spise sundere!" eller "Mit nytårsforsæt er at spise mere grønt". Hvis du skal have en chance for at overholde dit grønne nytårsforsæt, bør du gøre det målbart. Hvad er realistisk for dig? Et eksempel kunne være at sige, at du gerne vil indtage minimum tre forskellige grøntsager om dagen. På den måde bliver det gjort til en leg at få indtaget flere gram grønt – og så får du derudover smagt flere forskellige grøntsager.

En smart måde at få klaret nytårsforsættet på dagligt er ved at lave en smoothie, hvor du mikser minimum tre grøntsager. Tilsætter du en dosis kollagenpulver i smoothien, kan du endda slå to fluer med ét smæk på få minutter!