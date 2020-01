Simon fra Cookingclub: Sådan kommer du nemt i gang med at spise antiinflammatorisk

2. Tilføj flere grøntsager i din kost

Samtidig med at følge disse ti kostråd, skal du også have grøntsagerne for øje. Den største udfordring for mange er nemlig at få nok grøntsager – ikke mindst fordi mange af os stadig betragter grøntsager som tilbehør.

”Det kræver en omvendt tilgang til middagstallerkenen, hvor grøntsagerne får lov at fylde mest, mens kød og stivelseskilderne bliver tilbehør. De ambitiøse sigter efter at spise et kilo grøntsager om dagen, så der skal tænkes kreativt til alle dagens måltider,” fortæller Simon og fortsætter:

”Du kan få flere grøntsager ved for eksempel at “booste” dine klassiske retter med grønt. Du vil blive overrasket over, hvor meget fintstrimlet kål, du kan koge med i en kødsauce eller tilsætte frikadellefarsen.”