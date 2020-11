Den personlige træners opskrift: Sådan kommer du i topform på tre måneder derhjemme

1. Tre timers træning om ugen og en kostplan

”I virkeligheden er det jo ret enkelt at skabe resultater. Det kræver kun et træningsprogram og en kostplan, der er tilpasset DIG og din tid. Det hjælper jeg med. Jeg plejer at sige, at 3-4 træninger om ugen á 30-45 minutter er nok. Alle har i gennemsnit 62 fritimer om ugen, når tiden, vi bruger på arbejde og søvn, er fraregnet, og du skal kun finde tre timer til at få drømmekroppen. Så undskyldningen med, at du ikke har tid, den holder faktisk ikke… Udover træning er det afgørende, at du får styr på kalorierne i din mad. Du behøver ikke at undvære noget for at leve sundt. Og du skal hverken sulte eller føle, at du er på diæt. Mine klienter får en kostplan, hvor de spiser det, de plejer og elsker – bare med små justeringer. Hvis du vil skabe resultater med din krop, er det vigtigt, at du lærer hvad og hvornår, du skal spise det, DIN krop har brug for. Så bliver det lettere at holde dig til planen.”