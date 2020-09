Her er 4 ændringer, du bør holde øje med i dit underliv

4. Du skal tisse langt oftere

Det varierer selvfølgelig, hvor ofte du skal ud og tisse, da det afhænger af, hvor meget væske, du indtager. Hvis du pludselig skal tisse langt oftere, end du plejer, er der dog nogle ting, du skal være obs på. Det kan være, at du oplever følelsen af at skulle tisse konstant, eller at det svier og gør ondt. Du kan også opleve at have ondt i maven, feber eller kvalme. Hvis du har nogle af de symptomer, har du formentlig fået blærebetændelse.

Det kan du gøre: Har du mistanke om blærebetændelse, bør du få taget en urinprøve hos lægen. De kan herefter give dig den rette behandling, men du kan også selv gøre noget for at behandle og forebygge. Det er for eksempel vigtigt, at du drikker en masse vand for at "få skyllet ud", og så kan tranebærjuice også hjælpe dig på vej. Undgå i øvrigt for meget koffein og sørg for at tisse, så snart trangen melder sig.