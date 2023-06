Eksperten guider: Det betyder de forskellige typer af væsker fra underlivet

Udflåd, pletblødning og urin. Der er flere forskellige væsker, der kan havne i trussen, men vi er nok mange, der ikke helt er klar over, hvad der egentlig er normalt, hvornår man bør reagere på det, og hvornår et trusseindlæg i stedet alene kan være løsningen.

Til at hjælpe os med at blive klogere, har vi allieret os med Line Baunsgaard, som er urogynobs-fysioterapeut hos Frederiksbjerg Fysioterapi i Aarhus, og som derudover har en master i sexologi – og altså ved næsten alt om det kvindelige underliv.

Men først, en lille introduktion til underlivet og nogle af de ting, der sker i de nedre regioner med alderen:

– I forbindelse med overgangsalderen begynder æggestokkene at producere mindre østrogen, og det medfører dels, at slimhinderne bliver tyndere, skrøbeligere og mere tørre, og dels at selve miljøet i slimhinden ændres. Miljøet bliver mindre surt, og det gør, at man bliver mere modtagelig over for forskellige former for infektion. Efter overgangsalderen er der også en del kvinder, der oplever øget udflåd på grund af den manglende hormonproduktion og de tørre slimhinder. Derudover er der også nogle helt almindelige aldersrelaterede forandringer i selve muskulaturen, så man simpelthen bliver løsere og slappere, fortæller Line Baunsgaard.

– Helt generelt kan man sige om de forskellige væsker i trussen, at det på et fysisk plan simpelthen bare er træls. Men det kan også have en psykologisk effekt, fordi man bliver bange for, om man lugter, og fordi det er ubehageligt ikke at have kontrol over basale kropslige funktioner. Det kan fylde rigtig meget, fordi det er tabubelagt.

Netop derfor kan der også være god idé i at blive klogere på de forskellige typer af væsker i trussen. Her giver Line Baunsgaard en kort introduktion til dem og fortæller, hvad der er normalt, hvornår man skal reagere, og hvad du kan gøre.

Udflåd

Hvad er normalt?

Helt generelt, så er det jo meget, meget normalt at have udflåd. Og det normale er også, at det virkelig varierer fra kvinde til kvinde, og derudover varierer det jo også inden for en menstruationscyklus og i løbet af et liv med pubertet, graviditet, amning og overgangsalder. Men det er også varierende, hvordan kvaliteten af det er – om det er tyndt eller slimet eller hvidt. Det afhænger af, hvor man er henne i cyklus og livsfase.

Hvornår skal man reagere?

Det er svært præcist at sige, fordi det netop er så varierende både hos den enkelte kvinde og fra kvinde til kvinde. Men hvis der f.eks. pludselig kommer markant mere, eller det begynder at lugte grimt eller ændrer udseende til gråligt, brunligt eller blodigt, så skal man reagere.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du oplever de pludselige ændringer, er der typisk tale om en infektion af enten svamp eller bakterier. Så skal du i behandling. Og ellers er der generelt rigtig mange, der har brug for et bruge et trusseindlæg til hverdag på grund af udflåd – det er altså helt normalt.