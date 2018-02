Hvad er symptomerne på magnesiummangel?

Det kan være rigtigt svært at spotte en magnesiummangel med både det blotte og det trænede øje. Det meste befinder sig nemlig inde i dine celler, hvor det er vanskeligt at måle mængden, og mangelsymptomerne afspejler den kendsgerning, at magnesium bruges overalt i kroppen.

De tegn, der kan vise sig, kan altså være både diffuse og skyldes helt andre ting end magnesiummangel – fx mangel på et andet mineral eller stress. Oplever du flere af nedenstående symptomer, kan det dog være en rigtig god ide at tanke op med mere magnesium i en periode for at se, om det kan afhjælpe dine problemer.

Symptomer på magnesiummangel

Søvnbesvær

Uro i benene

Hyppige kramper

Muskelsvaghed

Maveproblemer

Forstoppelse

Træthed

Angst

Forværring af andre tilstande som astma, depression, diabetes eller PMS.

På lang sigt kan magnesiummangel give øget risiko for blandt andet hjerte-kar-sygdom og knogleskørhed.