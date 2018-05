Havregrød er den sundeste fastfood

Er havregrød slankemad?



Havregrød har gennem længere tid været udskældt for at være fedende for kontorfolk med stillesiddende arbejde. Selv om der er relativt mange kalorier i havregrød, kan du dog roligt begynde dagen med en skålfuld havregrød, hvis du prøver at tabe dig. Afgørende er nemlig, at de blege gryn indeholder langsomme kulhydrater, som holder dit blodsukker stabilt og holder dig mæt længe. Du skal dog være opmærksom på, hvor stor en portion du spiser, især hvis du har stillesiddende arbejde. I så fald skal du nøjes med en lille skål havregrød, så du ikke får for mange kalorier.