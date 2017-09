Kanel giver flad mave

Det sødlige krydderi hjælper dig til at holde fedtet væk fra maven.

Videnskaben har fundet mange sunde fordele ved kanel gennem årene. Bl.a. kan det være med til at stabilisere dit blodsukker, give en sund fordøjelse og stimulere din hjerne. Og nu peger et nyt studie på, at det sødlige krydderi også holder dig slank, selvom du spiser lidt for meget fed mad.

I et nyt forsøg med rotter tyder det på, at kanel modvirker de negative konsekvenser af fed mad, fordi det bremser fedtet i at sætte sig på maven. Rotterne blev fodret med en fedtrig kost i 12 uger, samtidig med at de også fik et kaneltilskud. Det betød, at de ved forsøgets udgang generelt vejede mindre og havde mindre mavefedt end rotter, der spiste fed kost uden kanel. Forskerne tror på, at det samme resultat vil vise sig hos mennesker.

Kilde: American Heart Association

Sådan får du mere kanel