En gynækologisk undersøgelse varer for det meste kun få minutter. Alligevel kan der nå at fare mange tanker gennem hovedet, mens du ligger dér med benene i bøjlerne.

Vi har stillet gynækolog Christine Felding fem typiske spørgsmål, så du ikke behøver spekulere på dem næste gang, du skal til gynækolog.

1. Hvad tænker du, hvis jeg ikke har barberet mig forneden?

”Der er nogle få patienter, der undskylder, at de ikke har barberet sig, men jeg svarer altid, at jeg er komplet ligeglad. I sjov kan jeg også finde på at sige, at jeg ikke fortæller det til nogen.”

2. Hvad er det mest ulækre, du kommer ud for?

”Det sker et par gange om året, at der kommer en patient, som har glemt en tampon i op til flere uger. Der er ikke noget, der stinker lige så frygteligt, som når den skal ud. Det er slemt!”