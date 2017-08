Fordi forskerne ønskede et mere menneskeligt aspekt på undersøgelsen tog de kontakt til 12.686 unge i alderen 14 til 22 år. Her tog man højde for flere faktorer hos de unge - fx alt fra uddannelse til deres socio-økonomiske status. Ligegyldigt hvad, var det helt tydeligt, at børn IQ, klart stammede fra moren.

Noget tyder dog faktisk på, at det særlige bånd, der eksisterer mellem mor og barn, og som opstår allerede ved barnets fødsel, er meget intimt forbundet med intelligens.

Dog gør forskningen det også klart, at kun 40 til 60 % af børns intelligens stammer fra genetik. Resten stammer nemlig fra arv og miljø. På den måde kan din intelligens altså godt være både højere eller lavere end dine forældres.