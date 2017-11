Er du ambivert?

Bliv klogere på din personlighed

Jeg føler mig hverken introvert eller ekstrovert. Hvad er jeg så?

Hvis du nogle gange føler dig som en sel­skabsløve og andre gange mere har lyst til at blive derhjemme alene med en god bog, befinder du dig højst sandsynligt i gråzonen mellem de to personlighedstyper. Det vil sige, at du både kan få energi af at være sammen med andre og ved at være alene, og det er faktisk her, langt de fleste befinder sig. Særligt for personer af denne type er, at de i langt mindre grad er styrede af bestemte præferencer i modsætning til de to yderpoler.

De fleste af os indeholder både elementer fra den introverte og ekstroverte personlighed, men du vil typisk være overvejende det ene eller det andet. Hvad er du? Tag testen her.

Ekstrovert

Du er ekstrovert, hvis du får energi af at være sammen med mange mennesker og mister energi af at være alene.

Ambivert

Du er ambivert, hvis du hverken foretrækker introverte eller ekstroverte aktiviteter, men væl­ger fra gang til gang.

Introvert

Du er introvert, hvis du foretrækker alenetid eller socialt samvær i små grupper og helst med nogle, du kender i forvejen.

Det kan være svært at være introvert i en ekstrovert verden, der belønner dig for at stå frem, tale og engagere dig. Men er du introvert skal du ikke fortvivle. Du har nemlig mange styrker, som du kan lære at bruge endnu bedre.