Opnå større vægttab ved at samle dine måltider

Hvis du vil gå langt for at smide de ekstra kilo, kan løsningen måske være at faste det meste af dagen – så længe du timer det korrekt. Et nyt forsøg viser nemlig, at hvis du spiser alle dine måltider tidligt på dagen, sætter det gang i en række processer i kroppen, som hjælper dig til vægttab.

I forsøget blev en gruppe overvægtige sat til først at spise alle måltider mellem kl. 8 og 14 og derefter mellem kl. 8 og 20. I begge perioder indtog de det samme antal kalorier om dagen.

Overraskende nok resulterede den begrænsede spiseperiode både i større fedtforbrænding og færre sultudsving og styrkede desuden kroppens evne til at skifte mellem at forbrænde kulhydrater og fedt.

Kilde: University of Alabama

