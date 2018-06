Hemmeligheden bag fastekure

Det er blevet trendy at faste, enten hele dage eller ved at følge fx 5:2-kuren, hvor du to dage ugentligt kun spiser to meget små måltider i løbet af dagen. Uanset hvilken strategi du vælger, kan det være smart for din krop udelukkende at køre på reserverne en gang imellem. Faste kan nemlig sænke dit blodtryk og dit kolesteroltal og gøre det lettere at holde vægten. Er du gravid, eller har du diabetes, bør du dog lige vende det med din læge, før du kaster dig ud i en faste.

HUSK! Hvis du springer på en fastekur, så husk, at faste ikke omfatter væske. Drik mindst 1½ liter vand dagligt.

Det sker i kroppen, når du faster

Musklerne kan føles tunge og uoplagte på grund af manglende brændstof.

Blodsukkeret kan ryge ned og efterlade dig lidt humørsyg.

Blodtryk og kolesteroltal vil ofte falde til et sundere niveau.

Du stopper med at føle sult, fordi kroppen danner appetithæmmende ketonstoffer.

Du smider fedt, fordi du er i kalorieunderskud.

