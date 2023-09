Sådan genfandt nybagte forældre den sunde linje

Da Nikoline og Mads lærte hinanden at kende, opdagede de hurtigt én stor, fælles interesse: motion. Begge havde gennemført talrige triatloner, og for begge var velvære lig med motion.

Hun var velsignet med en nem graviditet, der gjorde, at hun kunne fortsætte med at cykle på arbejde, men hun skar ned på al anden træning.

Det var da heller ikke de klassiske graviditetskilo, der krøb på. Faktisk var det først efter fødslen, at der skete noget.

Mindre portioner, mere træning

“Egentlig var det nemt at give lidt slip. Det var, som om vi havde en god undskyldning for at slappe af,” forklarer Mads, der ligesom Nikoline oplevede, at livet med en nyfødt passede bedre sammen med aftener på sofaen end timer i fitnesscenteret.

Et foto af Nikoline blev hendes motivation til at iværksætte en U-vending for dem begge.

“Jeg spurgte mig selv: ‘Skal jeg se sådan ud, bare fordi jeg har fået et barn?’ Det var jeg ked af,” siger hun.

“Derfor sagde vi til hinanden: ‘Vi gør noget nu, før det eskalerer’,” uddyber Mads.

Efter at have prøvet selv et stykke tid tog parret kontakt til en coach, der hjalp dem med at tilrettelægge en kostplan, der matchede deres aktivitetsniveau. For parret var det lidt af en øjenåbner.

“Det, vi før kunne spise på en aften, holder nu tre dage,” fortæller Nikoline om de mindre portionsstørrelser.

Med en datter på seks måneder har livsstilsændringen været en logistisk udfordring. Hvor parret før trænede sammen, træner de nu forskudt, og det har heller ikke altid været nemt at holde sig til en kostplan, når søvnen bliver forstyrret.

“Hvis hun ikke sover om natten, har man lyst til at tømme slikskabet, men downside er ikke det værd,” siger Mads.

“Jeg er overrasket over, hvor dårlig jeg har været til at komme tilbage. For jeg har det jo meget bedre nu,” afslutter Nikoline.