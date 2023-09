Kærestepar lagde livsstilen om – få deres råd

Det startede med en udflugt til Møns Klint for et par år siden. Anders og Hanh havde taget parrets to børn med til den spektakulære seværdighed. Der var bare lige én udfordring: Anders kunne ikke følge med sine børn.

I første omgang prøvede han selv at tabe sig, men i sommeren 2019 besluttede han sig for at kontakte en personlig træner og kostvejleder , der skulle hjælpe ham til en sundere livsstil.

Der var sket det for Anders, som der sker for mange mennesker i parforhold: kærestekilo. Lidt efter lidt var han blevet rundere og rundere, men nu skulle der altså ske noget.

“Jeg tog det ikke helt seriøst i starten, men da jeg først havde snuden i sporet, tabte jeg mig omkring 30 kilo.”

Anders og Hanh gik altså ikke på et parforløb, men efter at have set med fra sidelinjen blev hun inspireret til også at starte op hos den personlige træner. Hun havde altid været slank, men efter to fødsler ville hun alligevel gerne strammes op.

“Det var overskueligt at gå i gang med, for jeg havde jo set Anders gøre det,” fortæller Hanh.

Gode til at bakke hinanden op

Det indledende forløb var på 12 uger, hvor gåture og styrketræning skulle passes ind i et almindeligt 9-17-arbejdsliv og et familieliv med to små børn. Det var ikke altid helt nemt.

“Jeg har nok leget lidt politibetjent, men vi kender jo hinanden,” siger Anders, og Hanh supplerer: “Vi har været gode til at bakke hinanden op. Det havde været svært for mig at gøre selv og så sidde og kigge på de tre andre spise noget, jeg ikke måtte få.”

Både på grund af deres køn og deres forskellige udgangspunkt var Anders’ resultater nemmere at få øje på end Hanhs.

“Det er da lidt frustrerende som kvinde, for jeg kommer aldrig til at tabe to kilo om ugen, men man må bare ikke lade sig slå ud af det. Man kan jo godt se det som en konkurrence, men man kan også bare sætte pris på støtten,” siger Hanh.

I dag er den sunde livsstil bare en del af hverdagen. Anders har løbet maraton, og parret løber ture sammen, hvor deres børn følger efter på cykel. Sammen træner de også op til en såkaldt mammutmarch, der er en 100 kilometer lang gåtur.

“Man får bedre samtaler ud af at gå end ved at ligge på hotel,” fortæller Anders.

Tippet er hermed givet videre.