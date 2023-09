Diætist: Derfor tager du på i et forhold

Kærestekilo og lagengymnaster, der efterhånden er blevet til sofakartofler. Mange af os har nok erfaret, at vores livsstil forandrer sig sammen med vores civilstatus, og at vores partner på godt og ondt er vores tætteste copilot gennem livet. Læs også: Styrk dit parforhold med kærlighedssprog Vores partner er sandsynligvis den – næstefter os selv – der har størst indflydelse på, hvor ofte slikskålen stilles på bordet, hvornår løbeskoene snøres, og om weekendplanerne byder på vandretur eller seriemaraton.

“Hvis man hele livet har selvmedicineret dårlige følelser med mad eller aldrig har motioneret, så bærer man selvfølgelig det mønster med sig ind i forholdet, men klassikeren med de komfortable kærestekilo findes også i virkeligheden. Det er dog meget forskelligt. Der er ikke to par, der er ens,” fortæller kostvejleder og coach Anne Seidelin, der har vejledt par til vægttab og livsstilsomlægning i mere end 12 år.

Også forskning har gentagne gange påvist, at der er en sammenhæng mellem pars BMI, sådan at du sandsynligvis har et BMI, der minder om din partners.

Rundere med årene Samtidig tyder noget forskning også på, at en ny kæreste godt kan være lig med en ny, rundere form. Et amerikansk studie konkluderede fx i 2012, at par efter få års samliv havde en øget risiko for overvægt sammenlignet med singler fra kontrolgruppen. Det var dog lidt forskelligt, hvornår kiloene kom på: Hvor mænd oplevede den største vægtøgning inden for de første to år af et forhold, så steg kvinders risiko for vægtøgning for hvert år, man var sammen.

“Groft generaliseret oplever jeg, at mænd spiser alt for store mængder almindelig mad, indtil de er næsten madskæve, mens kvinder mere spiser slik bag skabslågen om aftenen.” — Anne Seidelin, kostvejleder og coach

Også blandt Anne Seidelins klienter oplever hun, at der er forskel på, hvornår og hvordan de ekstra kilo indfinder sig: “Groft generaliseret oplever jeg, at mænd spiser alt for store mængder almindelig mad, indtil de er næsten madskæve, mens kvinder mere spiser slik bag skabslågen om aftenen.” Mating market model Sociologer og sundhedsforskere har flere bud på, hvad der er på spil, når parforholdet bliver omfartsvej til mere tid på langs og flere snacks i de sene timer. Den mest udbredte teori er den, der på engelsk går under navnet mating market model, som i al sin enkelhed går ud på, at vi – bevidst eller ubevidst – opgiver konkurrencen på singlemarkedet. Vores partner skal jo elske os, som vi er, ikke? Flere studier underbygger teorien: Blandt andet undersøgte et amerikansk studie fra 2013 overvægt blandt par og fandt, at risikoen for vægtøgning var højest hos dem, der rapporterede størst tryghed i deres forhold.