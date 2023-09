Næsten ethvert vægttab og enhver livsstilsændring starter med et wakeupcall: et blodtryk, der er blevet for højt, et uigenkendeligt billede af ens mave, trapper, man ikke længere kan bestige uden problemer.

For par kan det være ekstra følsomt at reagere på det wakeupcall, for vi har efterhånden lært, at vi både skal elske os selv og vores partner, som vi er. Derfor kan det være svært at sige højt, at man gerne vil ændre noget.

“Det kræver mod at italesætte den utilfredshed, men alle ændringer starter med, at man kigger hinanden i øjnene og siger: ‘Det nuværende går ikke’,” siger Anne Seidelin. Derudover er der ifølge hende to spørgsmål, man må stille hinanden, før man kaster sig ud i en livsstilsomlægning: