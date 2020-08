Af og til ryger der ekstra kilo på, som vi gerne vil af med igen. Det ville selvfølgelig være smart, hvis det ikke var sket, og dejligt, hvis vi formåede at skifte kurs ved at bruge vores sunde fornuft, men sådan er virkeligheden ikke altid.

Der er mange strategier til vægttab, og ingen af dem er mirakelmidler. Grundlæggende handler det om, at du skal indtage færre kalorier, end du forbrænder.

Og har du brug for hjælp til netop det, tilbyder vi et 4 ugers forløb med en kostplan, der er til at forstå – og følge: