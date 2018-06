9. Sov en ekstra time på hårde træningsdage

Kroppens restitution kører for fulde sejl, mens du sover. Det skyldes blandt andet, at du udskiller masser af væksthormoner, når du er dybest nede i søvnen. Væksthormonerne bidrager direkte til fedtforbrændingen, men øger også indirekte din forbrænding ved at understøtte muskelvæksten. Derfor er det afsindig vigtigt, at du prioriterer din søvn, hvis du træner meget. For de fleste er 7-8 timers søvn pr. døgn optimalt.

10. Iskoldt vand, tak!

Sørg for, at vandet, du drikker efter træningen, er iskoldt. Det tvinger kroppen til at bruge energi på at varme det op. Energien hentes direkte fra fedtdepoterne.

11. Tank op med vand inden træning

Sørg for at være i væskebalance, når du starter din træning. Og spæd op undervejs, hvis sveden sprøjter af dig. Træner du i dehydreret tilstand, bremser det evnen til fedttab, da du vil have svært ved at yde dit optimale. Men din fedtforbrænding er også afhængig af, at du er velhydreret, da leveren har brug for vand til at omdanne lagret fedt til energi.

