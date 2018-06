Er dit mavefedt livsfarligt?

For meget mavefedt mellem indvoldene

Sådan konstaterer du det:

Der skal en MR-skanning til for reelt at konstatere, om du har fedt mellem organerne. Befinder du dig i risikozonen, så tal med din læge om en henvisning, eller betal selv for en skanning på et privathospital.

Sundhed:

Undersøgelser viser, at fedt mellem indvoldene disponerer kraftigt for alle de sygdomme, der er knyttet til fedme. Det gælder både sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme, blodtryksforhøjelse, visse kræftformer, gigtlidelser, manglende fertilitet og meget andet.

Derfor får du det:

Du har en usund livsstil med ingen eller for lidt motion. Sandsynligvis spiser du også for mange kulhydrater i form af fx slik, men også via stivelseskilder som brød, ris, pasta og kartofler. Alkohol disponerer ligeledes for fedtophobning i bughulen, ligesom stress og søvnmangel øger risikoen.

Sådan forebygger du det:

Rådet er det samme, uanset hvilken type mavefedt du har – rør dig dagligt, og dyrk fysisk krævende motion minimum tre gange om ugen. Sørg desuden for en livsstil med en sund kost, god nattesøvn, nul rygning og ingen kronisk stress.

Kendetegn ved mavefedt mellem indvoldene

Du dyrker ingen/meget lidt motion.

Din mave bevarer stort set sin facon, uanset om du står op eller ligger ned.

Er dit taljemål målt på det kraftigste sted over hoften over 88 cm, er din risiko for at have fedt mellem indvoldene stærkt forøget. Er taljemålet 80-88 cm, skal du have mere fokus på din livsstil og ikke gå op i vægt.

Hvis dit taljemål hver dag har samme høje tal, forstærker det mistanken om, at du har fedt mellem indvoldene. Har du mave-tarm-problemer, er din mave oppustet i perioder, og du vil have et svingende taljemål.

Er du æbleformet, er der en høj risiko for, at der sidder fedt mellem dine organer. Pæreformede og slanke kan dog også have fedt mellem organerne.