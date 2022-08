Træn 6 gange i september – og vind et Apple Watch

Konkurrencen afholdes af I FORM. Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du kontakte kundeservice på tlf. 39 10 30 00.

Konkurrencen løber i perioden 29. august til 1. oktober 2022, og der udloddes 1 præmie. Vi trækker lod blandt alle de indkomne svar, og du må kun deltage én gang. Vinderen får direkte besked på e-mail, når konkurrencen er afsluttet den 1. oktober 2022. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage efter afslutning af konkurrencen, forbeholder vi os retten til at trække en ny vinder. Vinderen offentliggøres nederst på denne side, når challengen er afsluttet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Du skal være over 18 år for at deltage, samt bosiddende i Danmark.

Ansatte fra Bonnier Publications International AS og personer i deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

Personoplysninger, som afgives i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, behandles i henhold til vores persondatapolitik, som du kan læse på www.bonnierpublications.com/privatlivspolitik.