Skab dig et frirum med trådløse høretelefoner

Ønsker du et frirum til afslapning? Eller motivation til din træning? Så skal du have fingrene i et par trådløse høretelefoner fra Nordic.

De er superbehagelige, og derfor kan du bÃ¥de bruge dem pÃ¥ din gÃ¥- og løbetur, pÃ¥ arbejdet, i toget, mens du ordner praktiske ting, eller nÃ¥r du skal slappe af.Â

Med høretelefonerne får du en god lytteeoplevelse, når du hører musik, podcast, lydbøger eller meditationsprogrammer.

FÃ¥ høretelefoner med vild rabat – spar 84 % Â

Lige nu kan du få et par smarte trådløse høretelefoner fra Nordic med kæmpe rabat sammen med dit nye abonnement på I FORM.

Hvis du vil have et par høretelefoner til en god pris, og som du kan bruge til det hele, sÃ¥ er dette et ualmindeligt godt køb.Â